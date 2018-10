Play Rugby: Julen Goia y Paco Hernández, y las Leonas novenas en Colorado (25/10/2018)

Se abre un nuevo curso internacional para los Leones, de XV y de Seven. Julen Goia, máximo anotador de ensayos de la Liga Heineken con Ordizia, nos cuenta en PlayRugby68 cómo ha recuperado el nivel tras su vuelta de Francia y cómo afronta la ventana de otoño ante Namibia y Samoa. Mientras, los Leones del Seven, se estrenarán en el Torneo de Seven de Elche (3-4 de noviembre). Su capitán, Paquito Hernández, explica cómo es la nueva temporada de los hombres de Pablo Feijoo. Miguel Danés desgranará toda la actualidad del rugby nacional masculino. Escucha aquí Play Rugby 68:

Las Leonas fueron novenas en Colorado, tras una mala primera jornada maquillaron el torneo logrando el Challenge. Cristina Cueto y Helena Lanuza nos analizan como fue el torneo y nos avanzan los próximos retos del Seven, del XV y evolución de la Liga Iberdrola. Patricia García, que vuelve al grupo de Pedro De Matías, nos deja sus sensaciones en #RugbyPASSION.

La Champions Cup cumplió su segunda jornada, con algunas sorpresas y muchos detalles a tener en cuenta. Los enumerarán Javier Señarís, Mario Ornat y Eugenio Astesiano, mientras que Phil, con 'El Final del Partido', nos hablará de Phil Bennett y otros aperturas ilustres galeses.