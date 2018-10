¿Cómo se va a vivir fuera de la Tierra? ¿Y en Marte? Con la intención de encontrar respuesta a estas preguntas se ha convocado el primer concurso de la historia de cocina espacial. Lo ha hecho el Centro de Astrobiología (CAB) y la Fundación Albireo Cultura Científica, en colaboración con el Centro Internacional de la Papa y la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Perú.

Nos contó todos los detalles de este peculiar concurso Javier Gregori en el último SER Aventureros. La intención del concurso es recopilar una serie de recetas en las que el ingrediente estrella sea la patata, el alimento que hasta ahora los científicos han podido cultivar en condiciones extremas. Se busca la mejor receta basada en la patata que hipotéticamente se pueda hacer en un futuro en Marte.

¿Quién se puede inscribir y cuándo?

Sólo podrán inscribirse profesionales vinculados a la gastronomía. El plazo, que está abierto desde el pasado sábado 20 de octubre finaliza el 10 de diciembre. Entre todas las recetas presentadas se elegirán las diez mejores, que luego se degustarán en una cata presencial el 20 de febrero en la que se escogerá al ganador, al que se premiará con 2.000 euros.

El objetivo es hacer un plato con métodos lo más prácticos posible -no se puede tener mucho instrumental de cocina en una base marciana- y con una preparación que implique un uso eficiente de la energía en todas las fases del cocinado y una generación mínima de residuos. Además, el aporte nutritivo deberá ser el adecuado.

Para sus recetas los concursantes sólo pueden usar dos variedades de patatas, la Desirée y la Única, semejantes a la Tacna peruana, la llamada ‘patata marciana’, de referencia del proyecto de investigación que el Centro Internacional de la Papa hace con asesoramiento de la NASA.

¿Por qué este tipo de patata y no otra? Porque estas variedades se parecen en textura, color o sabor, aunque no en las condiciones de crecimiento (el concurso da esta opción porque la Tacna no se puede conseguir en el mercado español ni europeo).