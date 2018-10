¿Si el Real Madrid gana el Clásico debe seguir Lopetegui?

Fútbol Club Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo en el primer Clásico de la temporada y en un partido en el que Julen Lopetegui se juega claramente su futuro, si es que este no está ya decidido.

En el debate de los jueves de esta semana en El Larguero estuvieron Jesús Gallego, Jordi Martí, Marcos López y Antonio Romero. Todos coinciden en que el club blanco padece de una crisis de resultado y juego, que puede agravarse con la derrota contra el máximo rival.

Sin embargo, parece ser unánime la opinión que alegó Jordi, y es que "en una crisis tan profunda, la responsabilidad es compartida". Además, hay que barajar la posibilidad del triunfo, que podría arreglar muchas cosas como dice Gallego: "Si ganas en el Camp Nou, te pones a un punto del Barça y líder junto a la Roma en el grupo de la Champions, no puedes cargarte al entrenador. La situación para Florentino no es mejor porque no tiene un sustituto".