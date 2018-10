"Para Neymar sería todo un acierto poder jugar en el Madrid"

Julio Baptista, tras casi dos temporadas de inactividad, ha querido regresar al fútbol profesional en el CFR Cluj de Rumanía, que ha querido darle una oportunidad para que les aporte veteranía y experiencia: “Me llegó la posibilidad de un club que quiere llegar a la Champions League. Aquí tienen una mentalidad distinta al fútbol de élite europeo. Querían contar conmigo por mi experiencia, para ayudar a los jóvenes”.

Aún no sabe cuáles serán sus planes de futuro. Se ha sacado el curso A y B de entrenador profesional de la UEFA, pero en principio las dos siguientes temporada permanecerá en el club del Este de Europa.

“He firmado dos años aquí, no sé si los cumpliré. Pienso en hacerlo lo mejor que pueda para ayudar y después ya con otros pensamientos. Cuando decides ser entrenador tienes que estar seguro del todo, tienes mucha presión. Yo si tomo la presión será con mucha calma”, afirma el exjugador brasileño de Arsenal, Real Madrid, Sevilla o Roma entre otros.

La ausencia de Messi y Cristiano en El Clásico

Once años y 35 partidos después entre ambos clubes, El Clásico de LaLiga no tendrá ni la presencia de Messi por lesión ni la de Cristiano tras su traspaso a la Juventus: “Es muy fuerte que dos jugadores durante tanto tiempo hayan conseguido elevar al máximo El Clásico. La rivalidad se ha puesto mucho más fuerte de lo que era”.

Curiosamente en ese último partido sin ambas estrellas estuvo Julio Baptista, el 23 de diciembre de 2007, siendo protagonista absoluto tras marcar el gol de la victoria en el Camp Nou: "Fue mi recuerdo más bonito. Es un partido muy especial. Prácticamente dos semanas antes se está hablando del Clásico. Fui afortunado de poder marcar el gol que nos dio la victoria, 0-1, que hacía mucho que el Madrid no ganaba en el Nou Camp”.

El Real Madrid actual

“Es un momento difícil para el Madrid porque es un momento de transición. A veces la gente no tiene paciencia, pero es normal que un equipo no consiga darlo todo en lo rápido que se espera. Se tarda un tiempo en que los jugadores den lo que el entrenador quiere”.

El Barça sin Messi

“El Barça sin Messi pierde bastante, siempre consigue sacar cosas importantes, sino es de él, que sus compañeros consigan marcar. Para el Madrid es prácticamente una final, ya que no puede permitirse perder este Clásico, se alejaría mucho de los primeros puestos que luego se te haría muy cuesta arriba”.

Cristiano Ronaldo

“Ahora que los goles y las victorias no llegan. Cuando los partidos se atascan te dan esos puntos de victoria que los equipos necesitan. Cada uno tiene su manera de pensar, Cristiano es uno de los jugadores más importantes que ha pasado por el Madrid y a lo mejor Cristiano pensó que ya lo había hecho todo en el Madrid y no podía mejorarlo”.

Julen Lopetegui

“Lopetegui me parece un buen entrenador, pero ha cogido al Madrid en un momento difícil. No sabemos qué va a pasar, pero si el Madrid no gana es insostenible que se quede, no se puede entender que en un club así pierda tantos puntos”.

Los medios contra el Madrid

Marcelo dijo en unas declaraciones que uno de los males del club era lo que ponía la prensa. Baptista ha querido matizar esas palabras: "El Real Madrid es un club muy grande, entonces cuando no se está cómodo en la clasificación y las cosas salen mal, los medios van a hablar mal de ello, porque no están consiguiendo los resultados esperados, meten presión y los jugadores sienten. Siempre ha sido así y no parece que va a cambiar. A veces es un poco excesivo perder dos partidos y decir que hay crisis, pero eso es el Real Madrid, un club muy grande con mucha presión”.

Neymar

“Si él viene al Real Madrid más posibilidad tendrá de ser el mejor del mundo. Para él sería todo un acierto poder jugar en el Madrid. Con el París no acaba de asentarse en Europa como uno entre los grandes y también va viendo las posibilidades de ganar títulos importantes. Sin lo colectivo se te hace muy difícil lo individual”.