El juicio cohesiona al independentismo

La cuenta atrás ha comenzado. Ayer el Tribunal Supremo cerró el sumario del intento de secesión del año pasado en Cataluña. Una vez tenga los escritos de las acusaciones con las peticiones provisionales de pena y los de la defensa, el Tribunal fijará la fecha del juicio oral por rebelión, malversación y desobedicencia contra los 18 líderes independentistas procesados.

Hasta ahora los dirigentes independentistas han perdido todas sus batallas. No solo no han conseguido la República ni la movilización permanente en la calle a la que llamaban, si no que su deseo de internacinalizar el conflicto ha fracasado: no han tenido reconocimiento ni apoyo de gobiernos europeos y basta con mirar a la prensa extranjera para darse cuenta de que el tema ya no interesa. Si no fuera por la prisión provisional el mal llamado bloque independentisa, cada día más dividido, habría ya implosionado del todo.

El próximo juicio es lo único que cohesiona al independentismo; lo único que consigue aún despertar a masas de manifestantes con lazos amarillos, lo único que les puede ayudar a ampliar su base gracias a la indignación provocada por las penas duras que se contemplan; lo único, en fin, que les puede permiter volver a atraer la mirada internacional sobre ellos. Y la tendrán.