Funciona la Justicia

La Justicia funciona, a pesar de todo. Una cosa es el gobierno de los jueces y otra la administración de Justicia. Como se comprobó ayer con todo un ex gerente del FMI y ex vicepresidente del gobierno de España y ex casi todo entrando en prisión por el mal uso de 100 mil euros de Caja Madrid. Tiene dos causas más graves pendientes, pero Rodrigo Rato pisó la cárcel por las black.

La misma Justicia que se enfrenta al delicadísimo proceso al 'procés'. Habrá juicio,quizás a primeros del 2019 y sentencia, quizás, antes del próximo verano sobre el desafío independentista que vivimos hace ahora un año, proceso en el que el juez instructor aprecia rebelión, malversación y desobedicencia. 18 dirigentes de aquella crisis constitucional se sentarán en el banquillo, con Oriol Junqueras a la cabeza. No estarán Puigdemont ni los otros seis fugados.

La Justicia seguirá ahora su camino, veremos en cinco días cómo clasifican los hechos inicialmente el fiscal y el abogado del Estado y acusación particular: si mantienen sobre todo el delito de rebelión, y veremos después en el juicio qué delitos se prueban y cuales no, veremos.

Desde el soberanismo se insiste al gobierno en que influya en la fiscalía y la abogacía del Estado. Los mismos independentistas que convirtieron en su principal bandera de crítica al Estado, el intervencionismo del gobierno Rajoy. Con lo que llegamos a la insostenible situación de pretender saltarse la separación de poderes sólo cuando nos conviene a cada cual. Sobre el delito de rebelión hay controversia jurídica, no política. También la hay, controversia jurídica, no sólo política, sobre el mantenimiento de la prisión preventiva para los ahora procesados. Pero ya vemos a la oposición española haciendo 'politqueo' con algo tan serio.