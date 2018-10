Alba Flores se confunde de photocall: el descacharrante momento en que se da cuenta

El cine español vive un gran momento y otoño es temporada alta de estrenos. Directores, guionistas, actores y actrices enfilan la carrera de premios y multiplican su presencia en actos. Este fin de semana coinciden en taquilla dos de la cintas más esperadas: 'Quién te cantará', de Carlos Vermut, y 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Tarragona y protagonizada por Mario Casas.

La Gran Vía de Madrid acoge la mayoría de premiere de películas. Y anoche la actriz Alba Flores estaba invitada al estreno de 'Quién te cantará', protagonizada por su amiga Najwa Nimri, también compañera en la serie 'Vis a vis'. "Tengo muchísimas ganas, estaba con Najwa codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba, me daban más ganas de verla", respondía a los periodistas en el photocall.

Todo iba relativamente bien hasta que la siguiente pregunta confirmó lo que se imaginaban los periodistas. "¿Eres muy seguidora de Mario?", le preguntaron. "¿De Mario? De Carlos (Vermut)", respondió sin entender mucho qué pasaba. Y en ese momento la actriz de la saga de los Flores se giró y vio la foto de Mario Casas en el photocall provisto para el estreno de 'El fotógrafo de Mauthausen'. "No me lo puede creer, estoy flipando, la que me acaba de pasar", comentó atónita. La premiere de 'Quién te cantará' era en la misma calle, solo que un poco más abajo.

Alba Flores se equivocó de premier, fue a la de Mario Casas pensando que era la de Najwa ESTOY CHILLANDO pic.twitter.com/vTu0PPIcTZ — Mónica (@cuestiondpielM) 26 de octubre de 2018