Philippe Jaroussky: "Yo pienso que nací cantante, aunque no lo sabía"

Juan Ángel Vela del Campo nos ha presentado al contratenor que según la crítica canta como los ángeles y en La Vanguardia leíamos "Levitar es posible...en el Real" Y es posible porque por el teatro pasó un ángel.

Este ángel es el contratenor es Philippe Jaroussky, "Desde hace 15 o 20 años, la gente dice que tengo voz de ángel. Pues ahora, por fin, tengo mi primer papel de ángel", y lo representa en el Teatro Real en la ópera “Only the sound remains” la cuarta ópera de la compositora finlandesa Kaija Saariaho.

“Yo canto y una bailarina es el cuerpo mi cuerpo”. Philippe comentaba que para entender esta ópera “los 10 minutos primeros son los más importantes. Esta ópera es una Experiencia espiritual. Vivimos ahora en un mundo histérico y Saariaho ha construido un espectáculo para calmarse.”

Esta obra está escrita en inglés…. Ella tiene un genio que es parecido a Monteverdi.. Verdi… y eso lo siento cuando estoy cantando esta música.

A la voz de Jaroussky también se le añaden efectos electrónicos. “Es la primera vez que se utiliza ordenadores, efectos electrónicos. La primera vez que escuche los efectos… estaba muy sorprendido. Y ¿Por qué no utilizar nuevos efectos ? Se que hay espectadores que no le gusta los amplificadores.. pero aquí es muy imporante para escuchar los pequeños detalles de esta música”

La entrevista termina hablando de la academia que ha creado en París. Un academia con un doble objetivo; descubrir vocaciones en chicos con pocos recursos e impulsar la carrera de jóvenes ya con talento transmitiendo una técnica vocal para que salve su carrera como le pasó a él.

“Mi voz era flexible pero no muy grande y me preocupaba tener que hacerla sonar en las salas de conciertos. Empecé a fatigarme porque el esfuerzo que hacía era excesivo, y eso me ocasionó pequeños problemas durante un par de años hasta que, gracias a un profesor, conseguí construir otra manera de cantar. Fue una labor paciente. Creo que ha llegado el momento de transmitir el fruto de este trabajo de 20 años que salvó mi voz”

Only the sound remains Es la gran apuesta contemporánea del coliseo madrileño durante esta temporada. Saariaho, ganadora del Premio Fronteras del Conocimiento BBVA en la modalidad de música en 2017, se ha inspirado en textos de Ezra Pound, inspirado a su vez en la recuperación del teatro noh japonés por el español Ernest Fenollosa. El teatro japonés nôh nació de la idea budista de que la Luz se esconde tras las Tinieblas para no cegar al común de los mortales. La dirección escénica es de Peter Sellars e Ivor Boltonestá al frente de la orquesta. Esta obra no es una ópera al uso: en el escenario solo cantan un barítono y un contratenor y baila una bailarina. No hay orquesta, solo hay 7 instrumentistas en el foso y tampoco hay coro, solo un cuarteto vocal. La historia se divide en dos partes, una oscura y otra luminosa.