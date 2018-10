¿Cuándo sobraremos todos?

La sala Christie´s de Nueva York ha subastado por primera vez en la historia una obra de arte creada por inteligencia artificial. Se titula Retrato de Edmond Belamy. Si mi inteligencia natural lo ha entendido, los artífices han usado un “algoritmo creador” que ha analizado 15.000 retratos de los últimos siete siglos para realizar su obra, y un “algoritmo supervisor”, que ha dado el visto bueno a la obra cuando era incapaz de discernir si lo que analizaba era fruto de la mano humana o de la máquina.

Como la obra ha sido vendida por 432.000 dólares cuando los autores del ingenio no apostaban por más de 10.000, la operación demuestra que o los creadores no son muy inteligentes o el comprador es tonto. Pero si la tendencia se extiende, puede que dentro de un siglo los robots no sólo hagan prescindible la mano de obra del trabajador, como nos decía Santiago Niño el miércoles, sino también del artista. Y si el algoritmo puede hacer prescindible el Picasso del futuro ni te cuento qué pasará con el Francino del porvenir. No lo veremos, pero esperemos que la inteligencia salga triunfante y que espectaculares avances como este sólo los usemos para juguetear e imaginar, por ejemplo, qué otros cuadros hubiera pintado Van Gogh de no haberse cruzado una bala en su vida a los 37 años.