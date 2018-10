¿Hay fraude o no en el aceite de oliva?

El estudio de OCU sobre 41 marcas de aceite de oliva virgen extra, denunciando que la mitad no lo son, abre nuevos debates sobre la calidad de este producto: si nos engañan o no en el etiquetado, si las “catas” son fiables o no, incluso sobre la falta de controles por parte de las administraciones. Hablaremos de ello con Enrique García, portavoz de OCU, y con Primitivo Fernández, director de ANIERAC, Asociación de Industriales Envasadores y Reformadores del Aceite.

Gastos de hipotecas: El análisis de expertos y afectados

Tras el caos organizado por las decisiones del Tribunal Supremo sobre quién deben pagar los gastos hipotecarios, el domingo buscaremos la opinión de Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas; de Ignacio González Vega, portavoz nacional de Jueces para la Democracia y de Fernando Zunzunegui, doctor en derecho y ciencias económicas, ex presidente de grupo de expertos de los servicios financieros de la UE y autor de un informe sobre los fraudes de la banca en Europa.

La moda de la comida vegana

Hablaremos de la moda de la comida vegana, su presente y su futuro, y los beneficios que, según ellos, traería el que mucha más población se inclinara por este tipo de alimentación.

Una app para mayores

Conoceremos una App que es muy útil para todas aquellas personas mayores que realizan viajes a través del Imserso.

Y nuestro asesor…

Este domingo atenderá las quejas y denuncias de los oyentes Francisco Ferrer, asesor jurídico de Facua.