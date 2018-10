Otro problema para Lopetegui

Julen Lopetegui podrá contar con Vinícius para el Clásico después de que Competición le haya retirado una de las tarjetas que vio en Vigo con el Castilla. Yago de Vega ha opinado en El Larguero sobre lo que esto supone para el vasco.

“Era lo que le faltaba al bueno de Lopetegui, que está viendo como las cosas no están yendo bien del todo y de repente le dice el Comité de Apelación: ‘Oye, que le hemos quitado la segunda amarilla a Vinicius, que puedes contar con él’ y habrá dicho: ‘Pues me habéis puesto un problema que pensaba que no tenía desde el pasado fin de semana’.

"Ya sabéis que hay mucha presión popular, que no le tiene que importar, porque él sabe lo que tiene en su casa y nadie como él conoce la plantilla del Real Madrid, pero ya sabemos la gente las ganas que tiene de ver a Vinicius, muy espectacular y llamativo, con cosas feas que irá corrigiendo con el tiempo, cosas de la edad, y le han puesto un problema que pensaba que no tenía, porque llegas a Barcelona y por lo que sea ganas, le sacas diez minutos y te hace un gol, ‘por qué no has utilizado a Vinicius’ y a partir de ahora prácticamente obligado a utilizarle más tiempo, y si no le pones y palmas que ‘por qué no has utilizado a Vinicius’, ha añadido.