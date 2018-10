'Genèse', del canadiense Philippe Lesage gana la Espiga de Oro en la Seminci

Espiga de Oro: Genèse de Philippe Lesage

Espiga de Plata: ex aequo: The miseducation of Cameron Post y A la vuelta de la esquina

Mejor director: Philippe Lesage por Genèse

Mejor actor: Théodore Pellerin, Genèse

Mejor actriz: Halldóra Gerihardsdóttir, La mujer de la montaña

Mejor nuevo director: Milko Lazarov por Aga

Mejor guion: The guilty

Mejor fotografía: Hideho Urata por A land imagined

Premio del público: Mi obra maestra de Gastón Duprat

Premio de la Juventud: The miseducation of Cameron Post

Premio Doc España: Morir para contar, Hernán Zin