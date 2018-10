Es probable que la pregunta que más veces hayamos hecho a nuestros científicos Pere Estupinyà y Javier Sampedro sea cómo viviremos en diez o veinte años, cómo será ese futuro que tantas veces nos imaginamos. Pero la respuesta más acertada la tienen aquellos que están diseñando ese futuro: los expertos en Realidad Virtual.

La RV está cambiando todas las profesiones, incluida la medicina. La manera en que se trata a los pacientes, e incluso en que los propios médicos ensayan las intervenciones quirúrjicas, pasa por ponerse unas gafas y combinar nuestro entorno real con objetos virtuales. Nos lo han contado Laura Raya, doctora en Realidad Virtual y directora de los postgrados de RV en el Centro Universitario U-tad, y Erika Guijarro, psicóloga y experta en tratamientos con Realidad Virtual. Si en una década todos iremos o no con unas gafas puestas no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el futuro será virtual... o no será.