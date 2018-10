El día que miles de estadounidenses perdieron todos sus ahorros

Es una pena que hoy no sea martes para cuadrar del todo el aniversario que recordaremos hoy. Y es que tal día como hoy, hace 89 años, tuvo lugar el Martes Negro. Que no tiene nada que ver con el día de descuentos online que ahora celebramos un viernes de a finales de noviembre. Bueno, algo que ver sí tiene, pero no me voy a poner a hablar de teoría económica ahora.

El 29 de octubre de 1929 pasó a la historia como el Martes Negro porque fue el día en el que tuvo lugar el crack del 29. El crack de la bolsa de 1929 fue el resultado de una vorágine especulativa que llevó a la gente a creer que se podía invertir en acciones empresariales con un riesgo mínimo y unos beneficios astronómicos.

Y el Martes Negro fue cuando por fin hizo su aparición la ley de la gravedad. Todo lo que sube, tiene que bajar, y esas acciones que habían multiplicado por cientos su valor, de golpe no valían nada. Hubo brókers que se suicidaron para no hacer frente a sus acciones, celebrities como Groucho Marx que perdieron fortunas, y, sobre todo, unas consecuencias terroríficas para la economía norteamericana y la de todos los países capitalistas.

Aquí es donde me gustaría decir que aprendimos la lección y nunca más entramos en una fiebre especulativa en esa ruleta que llamamos bolsa. Pero todos sabemos que estaría mintiendo más que un bróker.

