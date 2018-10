Álvaro Benito: "Aún no ha fallado la plantilla, solo los cabezas visibles, el once titular"

El FC Barcelona se impuso en casa por un contundente 5-1 al Real Madrid, desatando exponencialmente toda la crisis de la que se venía hablando en las últimas semanas acerca del juego y los problemas del club blanco. Según lo que apuntan todas las informaciones, esta 'manita' supone la carta de cesión de Lopetegui, que podría ser sustituido por Antonio Conte, actualmente sin equipo después de su etapa en el Chelsea.

Todos nuestros especialistas de nuestro Sanedrín hablan sobre lo ocurrido, las consecuencias y los movimientos que pueden acarrear este Clásico, el primero en más de diez años sin Messi ni Cristiano Ronaldo.

Lopetegui

Antonio Romero: “Cuando uno toca fondo la solución más factible es cambiar de entrenador. Lopetegui ha demostrado no poder ser el máximo responsable del Real Madrid".

Julio Pulido: “Se acabó el problema del Real Madrid (irónicamente)”.

Antón Meana: “Todo lo de la unidad ante la adversidad era mentira. Se llevan riendo de Lopetegui en el mes de julio.

Manu Carreño: “No solo con el cambio de entrenador se puede arreglar esto, pero hoy el Madrid ha sido un reflejo del entrenador”.

Los jugadores

Talavera: “Ninguno del once estaba demasiado cabreado con Lopetegui como para no correr, porque ha sacado a los que más confianza les ha dado desde el principio. Hay un problema de fútbol”.

Antonio Romero: "No tiene una gran plantilla no solo por el hecho de que no esté Cristiano, Zidane se encontró una plantilla muchísimo mejor y más completa de lo que es ahora”.

Jesús Gallego: “No he visto salir a un Real Madrid tan blando desde hace mucho tiempo. Esa ridícula pequeña parte del Madrid era la muestra de que todo estaba roto. Ocho de los que salieron hoy le dieron un baño al Liverpool en la final de Champions".

Álvaro Benito: “La valoración de la plantilla se hace a final de temporada. Aún no ha fallado la plantilla, solo los cabezas visibles, el once titular. Hoy ha sintetizado en un partido los problemas que llevan arrastrando un mes y medio. El equipo está a años luz de la idea que tenía Julen”.

Mario Torrejón: “Yo no salgo hoy a pasearme como ha hecho Bale que ha sido terrible” “Son futbolistas tan saciados que no tienen ambición. A veces los cambios pueden salir bien, se hacen con esa intención”.

Luis Flaquer: “Hoy en el Madrid no había ningún jugador que generase esa sensación de miedo en el Camp Nou".

Responsabilidad

Jordi Marti: “Cuando son tantos los jugadores que están por debajo de su rendimiento el entrenador tiene que tener alguna responsabilidad”.

Antonio Romero: "Todos tienen su parte de responsabilidad. Esta plantilla está repleta de campeones. El responsable por elevación debe ser Florentino Pérez".

Julio Pulido: “Ya puede venir un triunvirato de los mejores entrenadores del mundo que es imposible que este equipo funcione”.

Conte, nuevo técnico

Jesús Gallego: “Tienen que traer un entrenador que sepa lidiar con un vestuario lleno de estrellas”.

Pablo Pinto: “El problema es que va a venir un entrenador que solo le quieren por la mano dura, al que quieren es a Pochettino".

Antón Meana: “Ahora pones a Conte porque tiene nombre. Este es un vestuario elitista que se ha cargado al entrenador”.

Dani Garrido: “Se estaba buscando un nombre y si no le gustaba al vestuario mejor”.

Luis Flaquer: "Si se le niega lo mismo que a Lopetegui seguirá teniendo los mismo problemas”.

Mentalidad defensiva

Álvaro Benito: “El Chelsea rayó los ultradefensivo con Conte, tendrá que mutar, pero lo importante en el Madrid es que le dejen entrenar”.

Antonio Romero: “No me parece que por la defensa de tres se le haya que tachar a Conte de ultradefensivo. Una de las mayores crisis de la historia del Real Madrid reciente, la de la Octava, mete tres centrales y dos carrileros y ese equipo jugaba bastante bien”.

Pablo Pinto: “Va a aburrir a las ovejas, Antonio Conte es una bomba de relojería. Este es el entrenador de ahora, para salvar la temporada y no darle el proyecto en verano”.

Antón Meana: “A Conte nunca le ha gustado ese fútbol de centrocampista talentoso. Isco estará pensando que otra vez a lo mismo. Si el Madrid gana el Bernabéu se va a conformar, pero si pincha y duda le van a pitar pronto”.

La polémica

Iturralde González: “Sin el VAR, el Madrid sería el equipo más beneficiado con seis decisiones del VAR, cuatro le han perjudicado. El penalti entra porque la persona que está en el VAR cree que es un error claro y manifiesto y luego el juego brusco de Suárez considera que no es manifiesto o tan grave. Esta semana ha habido tres entradas de roja que no se han pitado”.

Antonio Romero: “El penalti y la expulsión de Luis Suárez que es una agresión, el VAR es un cachondeo según lo que nos contaron al principio de temporada”.

El Barça

Álvaro Benito: “La respuesta de Valverde ha sido genial y no es la primera vez. La primera parte del Barça me ha gustado mucho y el esfuerzo que ha hecho sin balón ha sido tremendo. Julen también ha estado bien, viendo el problema en el lateral derecho y poniendo una solución casi hombre a hombre en duelo individual, pero eso tiene mucho riesgo. Los dos entrenadores han leído e intervenido bien en lo que pasaba en el partido”.

Jordi Marti: “Cuando se te lesiona el mejor del mundo, pero te das cuenta que sin Messi hay vida y que Valverde ha superado el reto es una gran noticia. La presión y el planteamiento es marca de la casa de Valverde”.

Luis Flaquer: “El objetivo del Barça era ganar y provocar este efecto devastador que ha causado”.

Talavera: “En este curso he visto mejores partidos del Barcelona, que ha sido muy inteligente. El Barça ha tenido pegada y ha sabido aprovechar sus momentos”.

Marcos López: “Ha encontrado un mediocampo que le da estabilidad y orden. Ha detectado cuál era el problema y es mérito del entrenador los cambios que ha hecho. Valverde supo sobreponerse a la salida de Neymar, cambiando de estilo”.