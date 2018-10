¿Dónde nos escondemos?

No tiene suerte América Latina. La colección de presidentes y ex presidentes que figuran en la lista de mandatarios ilustres da terror. No culparemos de nada a la Hispanidad, no sea que Pablo Casado se enfade porque haya alguien, aun tan modesto como este Ojo, que ponga en duda que aquella fue “la etapa más brillante del hombre, junto con el Imperio Romano". Ciñámonos a los últimos cincuenta años, que la lista del oprobio ya tiene lo suyo, desde Trujillo, Somoza, Stroessner, Batista (o Castro, para otros), Hugo Bánzer, los salvajes militares centroamericanos, Videla, Pinochet y Duvalier, a los más recientes Chávez o Maduro, que tampoco son precisamente unos adalides de la libertad. Y ahora llega a Brasil Jair Bolsonaro, un personaje de tan cruda biografía que llamarle ultraderechista es hacerle un favor. Sus amenazas directas contra cualquier valor democrático anuncian lo peor. Pero no debemos olvidar que unos cuantos kilómetros más arriba, en Estados Unidos, los ciudadanos tienen lo que tienen con Donald Trump, el devastador efecto naranja que dice Spike Lee. Tampoco África y Asia están para dar lecciones de democracia al mundo, mientras en Europa van ganando espacio a paso de carro de combate los partidos más reaccionarios. Lo dijimos y hoy lo repetimos: casi siempre, además, con votos en las urnas. Ya lo gritó Mafalda: ¡que paren el mundo, que yo me bajo!

