Bolsonaro: por qué y cómo

Las siguientes frases fueron pronunciadas por Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, la cuarta democracia más poblada del mundo. “El error de la dictadura fue torturar en vez de matar”. “A los hijos homosexuales se les puede corregir a golpes”. “Los negros no sirven ni para procrear”. “Loa analfabetos no deben votar”. “No te violaría porque no te lo mereces”, esto dijo a su colega parlamentaria María Rosario.

A Bolsonaro le llaman el ‘Donald Trump tropical’ pero después de oírle Trump parece Olof Palme. Qué lleva al poder a un hombre así. Lo lleva la mezcla de una fortísima depresión económica tras 11 años de crecimiento colosal que es la chispa y la corrupción a gran escala, la estopa -sobre todo el escandalo Petrobras que llegó a salpicar al propio Lula-.

Hace tres años en un artículo en ‘El País’, Julio María Sanguinetti advertía: el epicentro del terremoto que viene en Brasil es la corrupción. Con el incendio llegaron bomberos, así se presenta Bolsonaro y sus lugartenientes, gente como Paulo Guedes, con su receta económica ultraliberal, y el vicepresidente general retirado Hamilton Mourao, nostálgico de la dictadura militar para que nadie se salga del tiesto. Y una nota sobre el cómo de la victoria de Bolsonaro, mientras su rival daba su último mitin en una favela, Bolsonaro lo hacía desde su casa a través de las redes sociales, tiene más de 15.000.000 de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter. Bolsonaro mucho que lamentar, mucho que temer y mucho sobre lo que meditar.