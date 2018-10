"Tuve un ictus que me barrió la memoria. No recordaba que tenía hijos"

Raúl Dávila era una persona "como otra cualquiera hasta el 21 de julio del año 2011", describe, "tenía 42 años, estaba casado, con dos hijos pequeños". Ese día cambió su vida al sufrir un ictus provocado por una fisura de la arteria carótida, tras una caída en moto. "Me desperté en una cama sin entender nada de lo que sucedía y sin poder comunicarme. Mi mujer tenía que ir imaginando lo que le quería decir. Tardó tres semanas en darse cuenta de que no era consciente de que no tenía hijos, sólo me acordaba de ella", relata.

Raúl salió del hospital un mes después, en silla de ruedas, con un calendario marcado de rehabilitación y logopeda. Pero ahí comienzan los problemas, "el distema te da cobertura durante un tiempo y en determinadas cosas físicas. Pero por tu cabeza pasa de todo. Por eso es fundamental el apoyo de tu entorno. Ellos son los que se buscan la vida, los que piensan en buscar asociaciones para que les ayuden", dice. Si el entorno hace esto, "el paciente comienza a percibir pequeñas mejoras y plantearse objetivos a corto plazo". Así, poco a poco, Raúl consiguió recuperarse y un adjetivo enfatiza al respecto: "la resiliencia". Toda esta experiencia la ha contado en un libro, 'Ictus, si tú crees que puedes, puede que puedas'.