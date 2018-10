"Cristóbal Colón le tomó el pelo a los Reyes Católicos todo el tiempo que pudo"

El profesor e historiador Javier Traité presenta su nuevo libro "Cuando Colón llegó a Japón" sobre las aventuras del genovés más famoso de la historia. Lejos de la épica que suele acompañar a los relatos sobre la llegada de los españoles a América, Traité nos presenta a un Colón despistado que llegó por casualidad al nuevo continente: "Era la persona más perdida del S. XVI de todo el globo. La culpa no es suya, no tenía ni gps ni Google maps y las fuentes que utilizó para lanzarse al océano no eran las más adecuadas", nos comenta el profesor.

A veces la forma de contar la historia desvirtúa los hechos reales. Todos conocemos la figura de Colón y hay quien le recuerda como un conquistador y quien lo hace como un genocida. "El descubrimiento lo hizo por casualidad y como personaje tampoco es demasiado simpático porque hizo destrozos importantes entre indígenas y españoles además de intentar tomarle el pelo a los Reyes Católicos todo el tiempo que pudo" nos cuenta Traité. Además, ni siquiera fue el primero en llegar a América, los vikingos pisaron antes esta tierra pero no llevaron a cabo la colonización como si hicimos los españoles.