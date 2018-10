La aplaudida explicación de un cómico sobre la diversidad racial en su familia

El cómico Trevor Noah es una de las figuras más conocidas dentro del panorama de los 'late night' de la televisión estadounidense. Cada noche, Noah se sienta tras un escritorio para analizar la actualidad del país con un toque humorístico y ácido al frente del programa 'The Daily Show', del canal Comedy Central.

Además del programa emitido en televisión, el presentador sudafricano también protagoniza pequeños vídeos para YouTube en los que cuenta historias entre bambalinas. El último de estos vídeos ha tenido una gran repercusión por la sorprendente explicación que su hermano de 10 años dio a quienes le preguntaban por qué Trevor "es el único que es así", en referencia a la diversidad racial de su familia.

"Mis hermanos son del segundo matrimonio de mi madre", dice Trevor Noah en el vídeo. "Por eso soy el único de la familia que tiene esta apariencia. Mi madre es africana y mi padre es de Suiza, por lo que él es blanco. Mi madre se volvió a casar después con un hombre negro y ese es el motivo por el que mis hermanos no se parecen a mí", cuenta el cómico y monologuista sudafricano, que pasa a relatar la aplaudida explicación de su hermano de 10 años.

"Un día fui a recoger a mi hermano al colegio y al subirse al coche me dice 'niños... No hay quien los entienda. No sé qué hacer con ellos'", dice Trevor entre las risas del público. Entonces explica que su hermano había ido hasta el coche con un amigo que le había preguntado por qué Trevor parecía blanco si era su hermano.

"No es blanco, es mestizo", le dice el hermano. "Pero tú no eres mestizo, ¿cómo puede ser que tu hermano no sea igual?", le pregunta su amigo, que es respondido con una genial contestación que acaba con toda duda racial.

"Tienes que entender que la gente es como el chocolate. Puedes tener chocolate blanco, puedes tener chocolate negro o chocolate con leche. Pero todos son Nestlé".