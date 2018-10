¿Se nos está escapando algo?

Tiene que haber algo que se nos escapa. Esta nueva tendencia occidental de empoderar a los más bestias, a los más rudos, a los más faltones de cada país, a los que ya sueltan sin ningún complejo sapos y culebras por su boca… Aquí tiene que haber algo que no hemos detectado bien. Yo, al menos, lo siento pero no acabo de entenderlo.

Podemos poner en la receta una crisis económica lacerante desde hace años, excesos estructurales del propio capitalismo que han generado una desigualdad insoportable, podemos añadirle el desencanto y la rabia que genera la corrupción a gran escala, el miedo al futuro, el miedo a la inseguridad, la frustración por la falta de oportunidades, las trampas que permite la revolución digital en forma de bulos y mentiras, la pérdida de influencia de los medios tradicionales de comunicación, etc, etc.

Pero, ¿todo esto es suficiente para explicar que 50 millones de personas, en Brasil, hayan convertido en presidente a un ultra, homófobo, racista y nostálgico de los militares en el Gobierno? Que ha insultado a los negros, ha amenazado a los homosexuales, le ha dicho a una parlamentaria que no merecía ni ser violada y ha concluido que el gran error de la dictadura fue torturar en lugar de matar. A mí, sinceramente, no me salen las cuentas. A no ser que viva en el reino de yupi –que es posible- y olvide que en épocas complejas, de incertidumbre, de dudas, aflora una querencia general por los estilos simplones y autoritarios.

Pero aun así, ¿usted se imagina que en España, en las próximas elecciones, una especie de Tejero hiciera campaña contra los inmigrantes, contra el matrimonio homosexual, denigrara eso que los carcas llaman “ideología de género” y encima dijera que Franco mató poco? Que si hubiera apretado un poquito más, nos hubiera ido mejor. ¿Verdad que usted no lo imagina, no le pasa por la cabeza? A mí tampoco. Por eso no entiendo lo de Brasil. Ni lo de Trump. Sólo espero no equivocarme con mi país y no tener que admitirlo dentro de un tiempo. Espero y deseo que no.