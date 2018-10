¿Prefieres vivir o morir?

La DGT lanzará mañana una campaña contra los accidentes de tráfico que retoma la línea más dura y cambia la mirada. El objetivo no se proyecta ahora sobre la víctima sino sobre quien provoca el accidente, al que le dará lo mismo morir que sobrevivir, porque si se salva su vida será tan dura que llegará a pensar que “lo peor no es la muerte”, según el eslogan de los anuncios.

La campaña evidencia el reconocimiento de varios fracasos. Desde hace cuatro años la cifra de muertos en la carretera ha vuelto a repuntar, los mensajes más sutiles parecen no llegar ya a los destinatarios o puede, sencillamente, que ya estemos narcotizados frente a los impactos. Sólo el tiempo dirá si el mensaje cala. Anteriores campañas consiguieron menguar drásticamente el número de víctimas a pesar de multiplicarse el parque automovilístico. Esta campaña tiene la virtud de dirigirse no sólo al imprudente, sino a sus hijos, parejas, padres y amigos que quizás le recuerden, cada vez que pise indebidamente el acelerador, que “lo peor no es la muerte”.