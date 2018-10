Olfato literario

Hay casos en los que las editoriales buscan nuevos autores, o por el contrario, son estos quienes hacen llegar sus obras a las empresas. Sin embargo, hay otra figura que se cruza entre ambos "bandos", la del agente literario. Un trabajo muy vocacional, como asegura la representante Sandra Bruna a Macarena Berlín.

Bruna levantó su propia firma hace 17 años. La función del agente ha ido evolucionando, asegura Bruna, al igual que las editoriales. Todos se adaptan a los cambios que impone el mercado. Los agentes se definen como intermediarios entre el autor y los sellos, una labor necesaria para que los escritores puedan vivir de su trabajo y conseguir mejoras en sus condiciones laborales.

Sandra Bruna comenta que dentro de sus obligaciones también está la de "proponer al autor una carrera que sea coherente con lo que él desea". Es fácil que en un mundo tan complejo, los escritores se sientan perdidos ya que a veces cuesta encajar algunas obras según qué editoriales.

La representante afirma que en este mundo no hay llave mágica, sino que "entran en juego otros factores como la intuición o la suerte, cosas que no son tangibles pero que si las mezclas, a veces funcionan". Y como la intuición no deja de ser un presentimiento, hay que saber que es muy fácil equivocarse: "Seguro que se nos han pasado cosas buenas que tuvimos delante y a las que dijimos que no".

Atendiendo a su olfato, Sandra Bruna ha tenido la posibilidad de ver crecer a Alejandro Palomas, recién galardonado con el Premio Nadal. "Alejandro tenía algo, pero al principio le dije que no quería representarlo". El empeño del autor le llevó a reenviar su novela con varios cambios y Bruna aceptó el reto. La agente afirma que la base su trabajo es la honestidad. Algo que le llevó a trabajar con Ildefonso Falcones, autor de la La catedral del mar, un logro que Bruna considera como su "primer caso de éxito". Hay autores que aún no han despegado o que están en ese proceso. En noviembre publican una novela sobre Louis Braille, la primera sobre el inventor del sistema de lectura y escritura pensado para personas ciegas.

Ser agente literario exige leer, pero sobre todo, que te guste hacerlo. "Hay que creer mucho en tu trabajo y en tus autores".