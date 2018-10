El vaquero punk y la hermana del asesino

Robbie Fulks lleva dos décadas rompiendo moldes y recorriendo con ingenio todos los caminos de la música americana. En su última aventura, este pionero del country alternativo ha reclutado a Linda Gail Lewis, hermana menor del Jerry Lee Lewis, el pianista salvaje conocido como ‘The Killer’.

‘Wild Wild Wild’ es una de las sorpresas de la americana de este curso, un disco añejo, imaginativo y divertido en el que Linda Gail Lewis brilla desde un piano tan sugerente como veloz. Fulks, que firma la mayoría de las canciones de un álbum que también produce, ha encontrado en Gail Lewis a una compañera ideal. Juntos recorren sonidos que van del rockabilly al country feroz pasando por baladas que rasgan el alma. El resultado de esta unión sorprende desde la maravillosa ‘Round to long’, que abre el disco con el piano afilado de Lewis, a la melancólica ‘Thats why they call it temptation, donde cantan a dúo.

Los trece temas de ‘Wild Wild Wild’ recorren la historia de la música americana desde la perspectiva de Fulks, un enorme conocedor de los sonidos tradicionales que ha encontrado en la hermana de ‘El Asesino’ a una aliada de primera para dar salida a unas composiciones que requerían una compañera femenina que diese otro tono a las canciones.

Fulks y Gail Lewis se conocieron hace diez años gracias a un promotor sueco y no tardaron en tocar juntos sobre las tablas, pero la idea de hacer un disco juntos parecía lejana. Tiempo después, Fulks se atrevió a sugerir a Lewis la idea de colaborar en un nuevo proyecto y cuando la pianista escuchó las canciones lloró. “Estaba tan feliz que lloré. Nunca había tenido unas canciones como esas y ha sido un placer aprender y grabar estas grandes canciones”, contaba Linda a 'Rolling Stone'.

Lo cierto es que las composiciones de Lewis, muchas creadas pensando directamente en la pianista, son una alegría, pequeñas joyas de esas que no cambian el mundo pero que sin duda lo hacen más habitable.