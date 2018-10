Juanjo Maqueda: "En un día como hoy, siento vergüenza de ser madridista"

Juanjo Maqueda, exjugador del Madrid y cuñado de Lopetegui, ha hablado con nosotros tras la destitución del técnico del banquillo blanco y ha afirmado con rotundidad que hoy, tras el comunicado emitido por el Madrid, siente "vergüenza de ser madridista, vergüenza absoluta".

el comunicado de la discordia Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada.



La Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha.

"Es un comunicado que es una bomba para ti. Ocho jugadores nominados a Balón de Oro que probablemente ninguno lo gane, Modric tiene alguna opción. Todos los madridistas que son madridistas del verdad es normal que tengan esta sensación. Sinceramente, la verdad que es triste", ha declarado alguien que conoce tanto a Julen como a la casa blanca desde dentro.

Esta es una situación que da la sensación que se ha prolongado más de lo debido, como ha indicado Juanjo que ha dicho que: "En las últimas semanas ha sido como ponerle ahí delante de una plaza pública".

Ante todo, ha querido dejar claro que él no habla en voz de Lopetegui y ni siquiera como familiar suyo: "Julen ha tenido un respeto y un señorío tremendo hasta el último momento. No quiero que le identifiquen con lo que he dicho, yo he hablado como madridista".

Además, ha querido hacer memoria y recordar que no es la primera persona que sale como no debería salir del Real Madrid: "Ha habido jugadores tan importantes que han salido de mala manera del Real Madrid. Como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, nunca deberían salir de la manera que han salido, o Iker Casillas".

"Julen ha intentado tomar las decisiones más coherentes pero ha habido partidos en los que la mala suerte también ha influido. Desde fuera, sinceramente, es difícil de manejar a un club como el Madrid en una situación así", ha explicado el exfutbolista para terminar sobre la trayectoria de 14 partidos de Lopetegui al cargo del primer equipo blanco.