Manu Carreño: "Esto para mí no es señorío del Real Madrid"

Después de un día muy convulso en el Real Madrid en el que al fin se hizo oficial una destitución de Julen Lopetegui que se venía fraguando desde hace unas semanas y de la que informamos en El Larguero, Manu Carreño opinó sobre la profunda crisis que se está viviendo en el club blanco.

Julen Lopetegui fue despedido después de tan sólo 14 partidos oficiales y se convirtió así en el entrenador que ha sido más rápidamente cesado de su cargo -Camacho estuvo menos tiempo en el banquillo pero fue él quien decidió marcharse-. Lo hizo oficial el Real Madrid por medio de un comunicado publicado en su página web poco antes de las nueve de la noche.

"Lo despiden con un comunicado bastante duro contra el entrenador. Dice el Real Madrid que 'la Junta Directiva entiende que existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con ocho jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha'", dice primero Carreño.

"Por si no habían paseado ya suficiente el cadáver de Lopetegui le meten una estocada ya definitiva en un comunicado, que para mí, no era necesario. Creo que Julen Lopetegui no se merecía esto en un comunicado porque lo que da a entender es un que conste que yo he hecho una plantilla cojonuda y aquí el torpe es Julen Lopetegui. Creo que no era necesario", continúa.

"Ya sabemos que Lopetegui ha cometido errores, en lo deportivo y extraderpotivo, pero ¿era necesario matar a Julen diciendo que eso? Ya lo has destituido, déjalo. Lo que es algo sin precedentes es este comunicado. Eso sí que no tiene precedentes. Si la palabra señorío va con mayúsculas en este club, esto para mí no es señorío", sentencia Manu Carreño.

