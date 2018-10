Carmen Calvo, sobre la inhumación de Franco: "Lo tiene que resolver la Iglesia"

Escucha la entrevista completa a la vicepresidenta Carmen Calvo:

Tras un día de idas y venidas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presiona a la Iglesia. Tras anunciar esta mañana que había un consenso con el Vaticano para que los restos del dictador no fueran enterrados en la catedral de la Almudena y tras el comunicado de la Santa Sede negando cualquier pacto con el Ejecutivo de Sánchez, la vicepresidenta ha asegurado en 'Hora 25' que es la Iglesia quién tiene que resolver este asunto. La vicepresidenta avisa de que es su responsabilidad evitar el enaltecimiento de Francisco Franco y cumplir la Ley de Memoria Histórica.

El Gobierno se aferra a la modificación de esta ley para evitar que la Iglesia permita que los restos del dictador sean trasladados a La Almudena tras ser exhumados del Valle de los Caídos. Carmen Calvo ha insistido en 'Hora 25' que ni el propio Gobierno ni El Vaticano deben decidir dónde deben ser trasladados los restos, pero la Iglesia debe evitar que se produzca un enaltecimiento del dictador tanto fuera como dentro del templo.

"Los restos, una vez sean exhumados, son de su familia. Ya lo he dicho en varias ocasiones y el cardenal Osoro también lo ha dicho. La familia dispone de los restos. Dicho esto, si los restos van a un lugar en el que se pueden producir manifestaciones de enaltecimiento del dictador, eso no es legal, así que no es factible. Esta es la parte que Osoro, la Conferencia Episcopal o el Vaticano tienen que entender, que en ningún templo se va a poder producir ninguna actividad que, como ha dicho el Parlamento Europeo, enaltezca las dictaduras o en este caso a los restos del dictador", ha explicado la vicepresidenta.

"La Iglesia debe entender que si los restos están ahí, tendrán que resolver esa situación (...) El Vaticano no pueden decir dónde van los restos, nosotros tampoco, pero si la familia los quiere llevar a la Almudena, la Iglesia tiene que resolver esta situación", ha continuado Carmen Calvo, que ha apuntado además que, en este asunto, el Ejecutivo lo único que hace es velar por el cumplimiento de la ley.

"Naturalmente le hablé a Pietro Parolin de la exhumación de Franco y sus palabras fueron que no había objeción de la Iglesia Católica para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Cuando la familia de Franco apunta a la Almudena, el Gobierno hace ver que la Ley de Memoria Histórica impide que el dictador pueda ser enaltecido en ningún lugar. Advertí a Parolin de que el Gobierno iba a exigir a quién asumiese los restos que no se enalteciese la figura del dictador (...) Lo que no puede ocurrir en ese templo es enaltecimiento del dictador y eso hay que garantizarlo. ¿Quién? El propietario del templo", ha añadido.

"Le dije que la Iglesia tenía que pagar el IBI"

Cuestionada por si en su reunión con Pietro Parolin se trató al cuestión del IBI, la vicepresidenta ha confirmado que trasladó al secretario de Estado del Vaticano que la Iglesia tendría que pagar este impuesto.

"Literal, le dije al Vaticano que la Iglesia tendría que pagar el IBI. Me dijo que qué impuestos eran e incluso me preguntó que si en España la Iglesia no pagaba impuestos. Me dijo que no parecía normal que la Iglesia no pagase. Y le dije que lo oportuno era formar un grupo de trabajo y poner orden esta situación. Literal, se lo dije literal. No sé qué órdenes tendrá que dar el Vaticano. Eso lo desconozco, pero traslado lo ocurrido desde la literalidad", ha sentenciado.