¿Y el Concordato?

La vicepresidenta Carmen Calvo se entrevistó ayer con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Entre otros asuntos, dice la nota oficial, trataron sobre el escándalo de los abusos sexuales en España. A mí me lo vas a contar, debió pensar el cardenal, que me salen curas pederastas como hongos, aquí, allá y acullá. Calvo ya le advirtió a Parolin que el Gobierno español tiene la intención de modificar el Código Penal para hacer que esos delitos no prescriban nunca. No sabemos si también le añadió, por ejemplo, que se han puesto así de serios a la vista de que los obispos españoles tapan, demoran y ocultan todo lo que pueden los desmanes de sus tropas de a pie. ¿Y hablaron de la exhumación de Franco? Algo debieron charlar pero el Vaticano, como acostumbra, ya se las habrá agenciado para que el asunto haya quedado en que ni sí ni no ni todo lo contrario. ¿Saben lo que pasa? Que a muchos ciudadanos españoles nos preocupan algunos temas eclesiásticos, la exención de impuestos o la apropiación de inmuebles por la cara, pero sobre todo nos preocupa que todavía siga vigente el Concordato. El Congreso Federal del PSOE de hace un año, aprobó acabar con los privilegios que la Iglesia heredó del infame régimen franquista al que tanto sirvió. Pues hágase. Y ya, que están tardando.

