"Ser un Vinagre es un deporte de riesgo"

Intentar hacerse un hueco en el mundo del rock siendo de la Isla de la Palma y llamándose "Los Vinagres" es jugar a la música en modo difícil, pero parece que este trío de rock sandunguero, está llamado a superar todas las fases.

Los Vinagres acaban de publicar su primer disco: se llama Los Volcanes y es un tratado de rock verbenero y canalla manufacturado en la ultraperiferia. Lo que hacen no se parece a nada: es personal, es honesto y es bueno. Pero, si quieren una referencia, les diremos que la combinación entre el rock and roll y los sonidos latinos no había sonado tan bien desde "los Rodríguez".