Patricia Conde: "Ángel y yo nos reímos de lo mismo"

Que el mundo va cambiando a pasos agigantados es una realidad y que a veces nos vemos superados una evidencia.. Pero a veces la tele, nos ilumina como esta pareja que hoy ha visitado La Ventana, Patricia Conde y Ángel Martin, que de lunes a jueves están al frente de WIFILEAKS en #0.

Dos personas que nacen el mismo día estaban llamadas a trabajar juntas. Ángel nos confesaba“Yo siendo honesto no pensaba que volveríamos, los dos queríamos volver pero no a hacer lo mismo.” Patricia añadía“Ángel me escribía para que volviéramos.”

"Wifileaks" Un programa diario, de 25 minutos, que se emite de lunes a jueves a las nueve y media en #0 donde en clave de humor se cuenta como la tecnología avanza a tal velocidad que a veces hasta nos cuesta asimilar los cambios, entender la innovación y comprender para qué sirve. Lo mismo habían de viajes aeroespaciales, que de algoritmos imposibles, robots, inteligencia artificial, avances científicos o las últimas novedades aplicadas a las redes sociales.

Siete años después del final de "Se lo que hicisteis" vuelven a estar juntos, en este tema Ángel matiza, “hoy no se podía hacer “Se lo que hiciste” porque el circo de la prensa del corazón se lo han montado ellos”

“Twitter me la pela y Facebook también. Me dedico a Instagram” decía Patricia hablando de redes. Patricia y Ángel tiene una gran química y eso se nota; “Ángel y yo nos reímos de lo mismo.”