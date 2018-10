La realidad como espejo

"Es el fotógrafo de ese mundo que muchas veces no vemos, ese mundo que está ahí, teóricamente invisible, y que él profundiza, busca, para contar las historias, y son historias muy bien contadas". Así habla Antonio Rubio del escritor y cronista Alberto Salcedo Ramos, que hoy conversa con Macarena Berlín sobre ese periodismo de investigación en el que tanto destaca.

Nos habla de Chivolito, un cómico de su ciudad que cuenta chistes en los velatorios. Una tradición, dice, propia del Caribe de Colombia. "Hay una zona en los velorios, el patio, donde hay chistes, conversaciones sobre política y a veces juegos de dominó".

Su libro, Viaje al Macondo real, al igual que Cien años de soledad de García Márquez, habla de una parte de Colombia que mucha gente desconoce. Un lugar que Alberto define como "un territorio de color".

Le preguntamos si alguna vez le han pedido que se mesure en sus crónicas. Nos dice que no, que muestra la realidad colombiana sin morbo. "Nunca en mi vida me he acercado a las realidades dramáticas de mi país con irresponsabilidad", añade.

¿Se puede soñar con el periodismo en aquellos lugares donde nos rodea la adversidad y la pobreza? "Yo creo que en esos lugares es más necesario todavía". Alberto considera el periodismo como una herramienta que las sociedades necesitan para entenderse a sí mismas y apunta que "una sociedad sin un periodismo libre, para mí, no es viable".

"El periodismo consiste en decir “Lord Jones ha muerto” a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo". Salcedo utiliza esta frase llena de ironía de Gilbert Chesterton para explicarnos que el periodismo nos propone un reto, el de dar a conocer la vida de Lord Jones antes de que se muera. Alberto nos cuenta que, desde la crónica, su intención es desnudar a sus personajes, ya sea un soldado de la guerra o un músico popular, "sacar a alguien de esa zona de oscuridad y traerlo a la luz".

Termina diciendo Salcedo que "cuando tú cuentas una realidad bien contada, esa realidad les sirve a los lectores o a los oyentes como espejo".