Arturo Vidal ha atendido a los medios en zona mixta tras la victoria del FC Barcelona ante la Cultural Leonesa por 0 - 1 gracias a un solitario gol de Lenglet en el descuento.

El jugador chileno, que ha sido titular, se ha mostrado satisfecho tras la victoria azulgrana. "Estamos contentos con el partido, porque nos hemos llevado los tres puntos", ha afirmado en un pequeño lapsus.

Sobre la titularidad, el jugador del FC Barcelona se ha mostrado contento de estar en el once en el encuentro de la Copa del Rey. "Significa mucho para mí ser titular", ha afirmado". También ha recalcado su experiencia ante un equipo lleno de jóvenes de la cantera. "Puede ser que sea el que más experiencia tiene, sí se ha visto asi me parece bien, hemos jugado con gente joven", ha contado.

También ha hablado sobre ser titular en el futuro. "No sé si puedo encontrar un sitio en el once, eso lo decide el entrenador", ha dicho quitando importancia al tema.

"Me he sentido muy cómodo, cuando cambié de posición tenía a un hombre siguiéndome todo el partido pero me he encontrado bien", ha comentado sobre su posición hoy en el campo. El futbolista también ha querido quitar importancia a sus gestos durante el partido. "Son cosas que se quedan dentro del campo", ha dicho.

Noticias relacionadas El Barça se impone en el descuento ante una Cultural que mereció más