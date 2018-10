Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'tras, vendría a ser la descripción más certera de lo que ha hecho el pimpollo Rivera respecto a los Presupuestos. Irritó sobremanera a Casado y a su prensa de cabecera, “Rivera deja tirado al PP” titulaba ayer un iracundo Abc, porque en un primer momento parecía que facilitaba al Gobierno la aprobación de los Presupuestos, pero un día después el propio líder de Ciudadanos ha dicho que de eso nada, que solo son cuestiones técnicas. Así que cualquiera sabe qué pretendía en realidad su partido con la jugada, pero ese posible alejamiento del PP, aunque sea más mentiroso que un duro de madera, permite entrever que esa aglomeración en la derecha extrema, no tiene el menor sentido para ninguno de ellos, ni para Rivera ni para Casado y, si me apuran, ni tan siquiera para Vox, que a base de ultraderechizarse los demás, le dejaban sin espacio en ese córner más que reaccionario que actualmente ocupa. Así que no tendría nada de extraño que Ciudadanos pretenda rectificar un punto su posición en el terreno de juego, a la vista de que en esa zona no hay cama pá tanta gente, que hoy le ha dado al Ojo por el Caribe. ¿Habrá visto Rivera el enorme hueco que ha quedado en el centro? Quizás, quizás, quizás.

