Malcolm Gladwell, quédense con ese nombre. Gladwell es un sociólogo que lleva años estudiando algo tan gaseoso como el talento. Escribió hace 20 años un libro llamado ‘La clave del éxito’, que funciona como una especie de anatomía de los fuera de serie. Los Beatles, dice Gladwell, son los Beatles porque tocaron 10.000 horas en un club de mala muerte alemán. Bill Gates, dice Gladwell, es Bill Gates porque se pasó 10.000 horas trabajando en un garaje después de clase.

He echado cuentas y Pedro Sánchez lleva unas 4.000 horas en La Moncloa. En esas 4.000 horas le ha tiempo para tomar decisiones acertadas en educación, en sanidad o en inmigración y también para tener que rectificar en asuntos tan variados como la amnistía fiscal, las siniestras concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, el impuesto a la banca, las bombas de Arabia Saudí o el traslado de los restos de Franco. Sánchez, en fin, lleva 4.000 horas de vuelo, así que le quedan unas 6.000 de aprendizaje. Pero me temo que los tiempos de la política son diferentes y a Pedro Sánchez le va a tocar tomar las decisiones clave de su mandato sobre los políticos presos catalanes, sobre los presupuestos o sobre el adelanto electoral mucho antes de llegar a esas 10.000 horas. Rajoy estuvo unas 50.000 horas en La Moncloa, y que me aspen si Gladwell le considera un presidente fuera de serie. Pero me temo que si Sánchez sueña con una cifra similar en Moncloa va a tener que acertar en las cosas realmente importantes y pronto. Muy, muy pronto