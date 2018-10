El renacer de Cat Power

Seis años después de su última entrega discográfica, Cat Power ha regresado a las tiendas con una de las grandes joyas del curso. ‘Wanderer’ (Domino Records) es un álbum poderoso y sugerente, pausado y con un tono más melancólico que conecta con las composiciones más exitosas de Marshall. Pero también es un disco de ruptura, una ruptura más profesional que sentimental que ha dejado a su autora al borde del abismo y con una terrible sensación de vértigo.

‘Wanderer’ llega tras su ruptura con Matador, el sello con el que Chan Marshall ha editado todos sus discos desde hace más de una década. Un álbum con otros tiempos, los propios que la compositora se marcó tras saber que iba a ser madre. “Mi discográfica me dijo que necesitaban un álbum que tuviera éxitos”, explicaba la cantante a Mondosonoro. Marshall no sintió que fuese el momento de volver al estudio, quería vivir la maternidad sin presiones, y paró todo. Cuando volvió a su sello con el disco terminado se encontró con el rechazo de Matador. No quisieron el disco y los temores abrumaron a la cantante, que vio como las dudas se ceñían sobre ella.

Al rescate de Marshall acudió Lana del Rey, admiradora de la cantante de Atlanta, que colabora el disco. Del Rey se llevó a Marshall de telonera por Europa y devolvió la confianza perdida en estos tiempos de incertidumbre. A su calor, Marshall volvió a los escenarios y ahora afronta su regreso a Europa con un álbum que recuerda lo tremendamente especial que es la música de esta chica.

Las nuevas canciones de Cat Power no distan mucho de los discos de sus mejores días. Quizá siga sin encontrar el éxito masivo o no consigan sonar en las radios o en series de televisión, pero sin duda forman un conjunto delicado y tierno. Un disco con alegatos feministas como ‘Woman’, el tema en el que canta Del Rey, con nanas para su primer hijo como ‘Me voy’ o con maravillas como ‘Stay’, una canción a la altura de los temas de ‘The Greatest’.

Los 38 minutos de ‘Wanderer’ son medicina para el alma, temas que se pueden prescribir para todo tipo de desesperanzas y dudas existenciales. Marshall consigue llevar sus miedos a su música y servirlos en unas composiciones tan poderosas como íntimas. Canciones para escuchar a solas, a oscuras, en días de otoño, en noches solitarias. La última entrega de Cat Power es uno de los álbumes más hermosos del año, un disco que partió de un rechazo, de un mar de dudas, y que ha terminado siendo una contundente certeza, la de que queda Marshall para rato y que a esta mujer hay que escucharla siempre.