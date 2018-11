Míchel: "Me siento con el apoyo de todo el mundo"

El Rayo Vallecano recibe este sábado por la noche al líder de la competición, el Fútbol Club Barcelona. El equipo madrileño necesita sacar algo positivo, pues su situación no es muy buena.

El conjunto vallecano es penúltimo con tan sólo seis puntos. Para analizar la situación y el futuro del equipo, estuvo en El Larguero este jueves el entrenador del equipo, Míchel. "Gracias a Dios tengo mucha gente que me está apoyando y recibo ese cariño que me viene genial porque si ya tenía fuerzas, con todo esto mucho más".

El ex jugador y entrenador del Rayo cree que su relación con el club es muy buena. "La comunicación que tengo con el club es bastante fluida y hay buenas sensaciones. Hemos tenido una pretemporada un poco atípica y creo que todo tiene un proceso".

Además, dejó claro que se siente con la confianza de todos aunque la situación no sea la mejor. "Me siento con apoyo de todo el mundo. No me siento cuestionado pero si estoy preocupado y me siento responsabilizado. Quiero que todo salga mucho mejor de como está saliendo. No somos tontos, sabemos como es el fútbol, puedo tener el apoyo de todo el mundo pero necesito cuanto antes que consigamos un buen resultado".

También quiso alabar a su hinchada, la cual tuvo un gran gesto el otro día coreando su nombre, algo que le emocionó. "Lo del otro día de la afición me da muchas fuerzas. La afición del Rayo es muy especial, no me pilla de sorpresa, pero entiendo que en el mundo del fútbol cuando hay malos resultados y se apoya al resultado suena a algo ilógico".

También habló del partido de este fin de semana ante el Barça. "Estoy teniendo dificultades a la hora de plantear el partido porque a mí me gustaría tener el balón, pero sé que no lo vamos a tener. Vamos a intentar tenerla, pero va a haber momentos que no. Tenemos que estar muy juntos y que lleguen bien las ayudas".

"Me joroba por Vallecas que no esté Messi, pero es verdad que como entrenador es un problema menos, aunque ante el Barça hay muchos más problemas delante", comentó sobre la ausencia de Leo Messi.

Por último, habló de la salida de Lopetegui del Real Madrid. "Me sabe muy mal lo de Lopetegui, creo mucho en Julen como entrenador y como persona. Me parece que él ha tenido un comportamiento exquisito. Me esperaba que le dieran la confianza que él necesita porque no era un proyecto fácil y había que darle tiempo. ¿Lo del comunicado? Me quedo con el comunicado de Julen. Me ha parecido de señorío y de una persona agradecida al Real Madrid".