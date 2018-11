Quique Setién: "Yo no veo ningún problema en el equipo"

Quique Setién ha estado en los micrófonos de El Larguero analizando la victoria del Betis ante el Racing y hablando de su retorno a El Sardinero, donde estuvo en su etapa como jugador.

"Siempre que vuelvo al Sardinero tiene una connotaciones especiales para mí. Nunca he negado que soy del Racing, hoy sabía que el partido iba a ser muy complicado y teníamos que reforzarnos tras la frustración del partido del Getafe", hadicho sobre su retorno y el partido.

Sobre el encuentro también ha hablado el entrenador. "No hemos hecho un gran partido. No hemos podido desarrollar lo que nos habría gustado pero pasan estas cosas, que a pesar de no jugar bien ganas los partidos", ha comentado.

Sobre la sequía goleadora

"La realidad es que el año pasado ya llevábamos un montón de goles con los mismo jugadores, y es inexplicable ya que tenemos muchas ocasiones, pero no hacemos gol", ha dicho sobre la sequía goleadora.

"Lo importante para nosotros y para la mayor parte de los entrenadores es generar ocasiones, y nosotros lo estamos haciendo, pero hoy hemos generado muy poco. Nos cuesta finalizar, pero yo creo que esto va a cambiar", ha añadido.

Sobre las críticas, el entrenador ha comentado que no le molestan. "No se puede contentar a todo el mundo, no estoy pendiente de lo que dice la gente. El año pasado pasamos por momentos difíciles y los superamos", ha dicho el entrenador, que no ve problemas en compatibilizar las tres competiciones en las que se encuentra su equipo.

Sobre el despido de Lopetegui, Setién ha comentado que "en este mundo del fútbol ya no te sorprende nada, pero es una pena, pero hay que darle tiempo al tiempo".