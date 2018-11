"Con el autobús lleno a veces no se sienta nadie a mi lado"

"Sufro a menudo episodios racistas, tales como ir en el autobús con el asiento vacío a mi lado y el autobús lleno, o que me pidan directamente a mí el billete, por ejemplo. El episodio más gracioso, o que más me llamó la atención, me pasó en unas elecciones. Fui a votar con el DNI español y la chica que estaba en la mesa me dijo que los extranjeros no votan", relata Omar para quién es necesario que "la gente se conciencie de que estamos en una sociedad heterogénea. La gente debe saber que nadie viene de fuera a quitarnos nada, sólo a buscarse la vida. Nadie se quiere ir de su país, si lo deja es por algo", describe.

