Ernesto Alterio: "La gran revolución de 'Narcos' es que los estadounidenses por fin ven series en castellano"

La sombra del narcotráfico es muy larga y va más allá de Pablo Escobar y de las calles de Colombia. 'Narcos' estrena su cuarta temporada en Netflix el día 16 de noviembre y cambia de tiempo y de lugar: lo hace centrada en los inicios del negocio de la droga en México con el nacimiento del cártel de Guadalajara a mediados de los 80. Entre su renovado elenco, Diego Luna y Michael Peña protagonizan una temporada más violenta y oscura en la que el actor Ernesto Alterio interpreta uno de los personajes más interesantes de la serie.

Interpretas a Salvador Osuna Nava, director del DFS (Dirección Federal de Seguridad), equivalente mexicano de la CIA. ¿Es un personaje real?

Es real, pero se cambió el nombre por cuestiones no sé de qué orden, o sí… pero no sé hasta dónde meterme… El caso es que lo quisieron despegar un poco de la realidad y ficcionarlo de alguna manera, pero está claramente basado en alguien que fue director de la DFS.

La DFS fue un organismo tan cuestionado como los propios cárteles, involucrados en muchos casos de corrupción, espionaje y represión. ¿Cómo preparaste este complicado papel?

Con mucha documentación que recabé en España, y estando allí, en México, hay un par de libros que hablan en concreto de mi personaje. Hubo un material muy rico que me sirvió mucho. Hay vídeos también que he podido ver en internet que hablan sobre la DFS, y un trabajo de campo que hice allí.

También ocurrió lo mismo con el acento mexicano. ¿Cómo lo conseguiste?

Con el acento tuvo que hacer toda una movida, porque mi personaje nació en Veracruz, una ciudad de costa, que tiene una manera particular de hablar, pero se crio en la capital, que tiene otra manera muy particular de hablar. Sus padres eran libaneses, hubo toda una corriente migratoria de libaneses a México muy importante. Con esas tres ramas de acentos ser hizo una especia de trenza en la manera de hablar donde determinados fonemas tenían que ver con algún sitio, una manera de particularizarlo y darle un color específico. Hay un anagrama de acentos en la serie, por ejemplo, Diego Luna hace un acento sinaloense. Aquí no sé si se llegará a diferenciar, pero en México se diferencia clarísimamente.

Hace unos meses, un localizador de la serie fue asesinado a tiros mientras trabajaba para la serie en México. ¿Se han tomado muchas medidas de seguridad? ¿Ha sido un rodaje peligroso?

Indudablemente es un país con un índice de violencia alto, pero yo he tenido una experiencia fantástica. Obviamente han tomado todas las medidas, no hubo ningún tipo de incidente, estábamos completamente seguros. Lo que pasa es que es un país con un algo índice de violencia y la muerte está a la orden del día, en México y en toda Latinoamérica. Visto desde aquí choca mucho, aquí se magnifica un poco más.

¿Qué opinas sobre la legalización de la droga?

Yo creo que estoy a favor. Se acabaría mucho manejo oscuro que hay en relación a todo lo ilegal. Ya sucedió con el alcohol en su época y creo que como sociedad la gente no necesita que le prohíban cosas, la gente ya sabe. Creo que hace más daño que sea algo prohibido. Hay infinidad de variables que ahora mismo desconozco, pero creo que hay una manera de poner coto a eso y ya se está avanzando en muchos sitios en cuanto a la marihuana. Se puede cuidar a la gente y a la vez hacer esto legal, y acabarías con un montón de muertes y manejos oscuros.

'Narcos' ha sido criticada por enaltecer la figura del narco y hacer que muchos lo consideren como un héroe. Pasó con Pablo Escobar en las dos primeras temporadas. ¿Pasará en esta ocasión con Félix Gallardo, el narco que protagoniza esta entrega?

No estoy tan de acuerdo con las críticas, no vienen a enaltecer a estos personajes, sino que muestran su ascensión y su caída de esta gente. Es una serie histórica, donde lo enmarcan en una época y una de las cosas que me gusta es el retrato socio-político del periodo que se está contando. Pablo Escobar y Félix Gallardo eran figuras diferentes, pero que producen fascinación es innegable. Al igual que en ‘El padrino’, el personaje de Marlon Brando es un icono, pero también es un asesino. Creo que nos tenemos que preguntar a nosotros por qué nos fascinan estos personajes.

¿Por qué nos gustan más los antihéroes que los héroes en televisión?

Como actor, el personaje que más me divierte hacer es el malo. Nosotros obedecemos, cumplimos la ley y nos ajustamos a las normas, pero de repente ves a alguien que toma la decisión de hacer algo que tú no harías, pero que a lo mejor te gustaría, y te seduce.

Ya has actuado con Netflix en ‘Las chicas del cable’. ¿Cuáles son las diferencias que encuentras al trabajar con la plataforma frente a la industria tradicional?

A nivel de producción, ‘Narcos’ es muy diferente a ‘Las chicas del cable’, la primera es una gran producción internacional mientras que la segunda se ajusta más a lo que sería una producción en España. Te da la posibilidad de que tu trabajo se vea en 190 países y tenga una distribución mundial. Eso ha sido una gran revolución en el mundo de lo audiovisual y te da la oportunidad de darte a conocer a un público que, de otra manera, hubiera sido imposible.

¿Funciona ‘Narcos’ como una serie diferente cada temporada?

El espíritu de la serie es que no hay un solo protagonista, que sea coral, en la que hay muchos personajes. Si hay un protagonista, es la cocaína, y eso le permite a los creadores hacer muchas cosas. Espero que sea refrescante para los seguidores de la serie un cambio de latitud y de temporalidad, entrar en el universo de México con sus costumbres, su historia, sus gentes. Pero tiene claramente todo el espíritu de ‘Narcos’ y toda la construcción y manera narrativa que a mí me apasiona.

Ernesto Alterio, en un momento de la serie / NETFLIX

¿Queda mucho para hacer contenidos en España similares a ‘Narcos’ sin miedo a tocar nombres o asuntos concretos?

No hay ningún freno en ese sentido, no depende de algo orquestado de fuera, que no se permita o que la sociedad no esté preparada para decir ciertas cosas por su nombre. Acabo de ver ‘El reino’ y yo creo que habla de un periodo muy reciente, creo que se está empezando a hacer cosas en ese aspecto.

Eres argentino y has labrado tu carrera en España. ¿Ha creado Netflix un gran mercado audiovisual de lo castellano? ¿Qué oportunidades ha abierto?

Yo creo que es fantástico todo este circular que se ha dado de que aquí podamos ver series de otras partes de Hispanoamérica y viceversa y que nos acerquemos al público de allá y al revés. Otra de las cosas que ha sido muy revolucionaria, con ‘Narcos’ en concreto, es que también el público americano ha empezado a escuchar el idioma original, el español, cosa que antes no se acercaba. Está siendo muy interesante todo lo que está ocurriendo alrededor de Netflix.

¿Pueden convivir la nueva forma de consumir contenido audiovisual con el tradicional?

Supongo que sí y espero que así sea. Cuanta más diversidad haya para el espectador en cuanto a oferta y posibilidades de ver contenidos audiovisuales, mucho mejor.

Esta nueva entrega de ‘Narcos’ sigue siendo narrada por un agente de la DEA, desde el punto de vista americano. ¿Pierde credibilidad por tratarse de una visión fuera de México?

Los actores mexicanos que aparecen en la serie son icónicos en México: Diego Luna, Michael Peña, Joaquín Cosío… Son paradigmas de México, y le dan su verdad a la historia. Sigue sucediendo que el narrador de la historia es un agente de la DEA y es una producción mexicana, pero yo creo que México está muy bien retratado, que lo han cuidado mucho.