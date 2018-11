¿Nos cobrarán por mear en los aviones?

Desde hoy la compañía Ryanair cobrará a los clientes por llevar una pequeña maleta en la cabina del avión. La empresa ya sólo considerará equipaje de mano un pequeño bolso. La normativa aérea establece que los pasajeros de los vuelos podrán llevar gratis el “equipaje de mano”, pero la compañía irlandesa ha estrujado esta ambigüedad semántica para reducir al máximo el concepto. Y convendría que alguien pusiera orden.

La medida encierra una cierta maniobra de engaño mediante la cual las compañías de bajo coste van elevando sus precios a costa de facturar extras por la normalidad. Porque parece normal, supongo que también en Irlanda, que si vas a pasar dos o tres días en una ciudad lo necesario no te quepa en un bolsito. Como parece normal que en invierno puedas llevar un abrigo y un paraguas sin que te cobren unos euros por ello, o que, dado que no levitamos, no nos cobren por el desgaste de la terminal o por mear en el avión. Aunque visto lo visto, a estas alturas, yo ya no descartaría nada.