El dolor de cabeza del baloncesto

Tengo la sensación desde hace unos años que nuestro baloncesto es como una medicina. Pero una de estas que, con motivo de la amplitud de horarios, se dan diluidas en agua. Con la pena de que en esta solución hay más líquido que producto.

El baloncesto se ha Tebasizado si se me permite el término. No hay manera de dar con una franja única en la que fidelizar al aficionado al basket. Por ejemplo, esta semana hay canastas en las canchas españolas en cinco horarios diferentes. Y tenemos una amplitud que va desde las seis de la tarde de un sábado, que comienza el primer partido, hasta el domingo a las nueve y media que termina el último.

Es que si no es así no hay canales para verlos en la tele. Es que si no se juegan a la vez se pueden ver más. Ambas son las teorías para la dispersión. Pero yo tengo la mía que comparto con vosotros aquí.

Me parece mucho mejor que todos los partidos se jueguen a la misma hora. Y si no todos los máximos posibles. Hay que crear un horario del baloncesto. El que sea. El día del finde que sea. Porque este deporte necesita unión y no dispersión. Necesita cuidar a sus fieles no solo de la tele (que siendo en cerrado no son legión precisamente) sino a los que lo siguen de cualquier modo. Bien sea yendo a las canchas (lo principal) o bien sea escuchando por la radio (arrimando un poco el ascua a mi sardina, lo reconozco). Y una de las maneras de que el baloncesto sienta el apoyo de la gente es saber con seguridad que hay una hora a la que juega su club.

El caso es que si los horarios siguen igual seguiré teniendo la sensación de que el basket es como esa medicina diluida que os contaba al principio, con la diferencia de que no quita enfermedades. Con este lío de horarios el seguir bien de cerca el basket acaba incluso generando en muchos más de un dolor de cabeza.