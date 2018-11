Jofre Mateu, exjugador del Barça, Mallorca y Espanyol entre otros, y Miguel Llorente, entrenador de fútbol desde hace 15 años, son los dos líderes de Aktua, una empresa que habla precisamente de liderazgo en el fútbol.

En una distendida charla con Bruno Alemany en el Play Fútbol de esta semana en la que destacan a Quique Setién, técnico del Betis, y Rubi, entrenador del Espanyol positivamente, dan claves para ser un buen entrenador y conseguir sacar lo máximo de tus jugadores.

- "Sin un buen trato directamente los jugadores van a escuchar al entrenador. La relación interpersonal es clave".

- "Si el conocimiento táctico que tienen los entrenadores, que es muchísimo, se lo hacen llegar al jugador ganan mucho".

- "El liderazgo desde la autoridad está pasado de moda totalmente. Con un grito se consigue obediencia pero no compromiso".

- "El máximo rendimiento de los futbolistas se consigue sólo desde la máxima felicidad. La felicidad es la clave de todo".

- "Las actividades de team building mal no hace pero hay que ir más adentro del jugador y el equipo. Mal no va a hacer".

- "Lo primero que promovemos es el autoconomiento. Primero profundiza en ti y luego conoce a tus jugadores todo lo que puedas y piensa lo que necesita cada uno. El trabajo de entrenador requiere mucho tiempo".

- "Puedes estar en redes sociales perfectamente si lo que das a entender es positivo".