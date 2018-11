Cuando Bob Dylan regresó a la cima de la música

El resurgir de Bob Dylan se venía cocinando desde finales de los noventa. Poco a poco, el músico de Duluth iba recuperando el pulso, las buenas sensaciones, la pluma ágil y afilada de sus mejores días. Tras los aplaudidos ‘Time out of Mind’ y ‘Love and Theaf’, Dylan rompió la baraja con ‘Modern Times’, un disco que lo llevó a lo más alto de las listas de éxito treinta años después.

El éxito de este álbum tuvo continuidad en las dos siguientes entregas de Dylan y devolvió al viejo trovador a la primera línea de la música como una figura relevante del siglo XXI, cincuenta años después de ser la voz de aquella generación que soñó con cambiar el mundo.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a este álbum capital en la amplia discografía del cantautor. Junto a Fernando Navarro, periodista de ‘El País’ nos adentramos en sus raíces, en su contexto y en sus canciones para descubrir todo lo que esconde detrás de uno de los mejores discos de Dylan.

La escritura del Nobel

En 2006, cuando Dylan editó este álbum, su nombre ya figuraba en las quinielas del Nobel de Literatura. Entonces, su mera inclusión entre la terna de aspirantes ya parecía el reconocimiento máximo que un músico podía recibir. Para entender la forma de escribir de Dylan, al menos en este disco, hemos hablado con la compositora Joana Serrat para que nos lo explique.

Cómo era el mundo en 2006

La exitosa entrega de Dylan llegó a un mundo que se adaptaba sin prisas al nuevo milenio. Un año en el que dejamos de fumar en los bares y en el que Madonna se empeñaba en seguir siendo la Reina del Pop. Lucía Taboada nos recuerda lo que sucedió aquel año en el mundo.

Dylan, en directo en 2006

En Sofá Sonoro nos gusta escuchar, pero también mirar. Aunque Dylan vive en la carretera de forma ininterrumpida desde los años ochenta en ese Never Ending Tour, las canciones de ‘Modern Times’ no han tenido una gira de presentación al uso, pero sí que se han ido colando en su repertorio.