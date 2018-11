El pan de masa madre que compras no es de masa madre (ni lo será)

¿Sabías que no lo mismo que una etiqueta diga “100% pan de harina integral” que “pan de harina 100% integral”? ¿O que nada te asegura que un envase que reza "pan de masa madre" tenga en su interior pan de masa madre? ¿Es posible, entonces, saber realmente qué estamos comprando?

Los pequeños empresarios llevan tiempo rebelándose contra la ley actual sobre el etiquetado del pan, de 1984, que permite llamar a los panes lo que no son. Ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha propuesto regular la calidad de este bien de primera necesidad mediante un nuevo Real Decreto que por ahora no es más que un borrador. ¿La buena noticia? Pondrá fin a las etiquetas engañosas sobre el pan integral y regulará la utilización de palabras como "artesano" o "casero". ¿La mala? No hará lo mismo con la masa madre. Nos lo cuentan Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y Beatríz Echevarría, responsable de El horno de Babette e impulsora de la petición en Change.org Por un pan de masa madre sin fraude.