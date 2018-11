Nuestro cerebro elimina memoria del disco duro para que olvidemos lo que es irrelevante. No almacenamos toda la información de nuestra existencia, eliminamos el ruido para quedarnos con las mejores sinfonías.

La cosa con los amantes funciona parecido. A los veinticino recuerdas con nombre y apellidos todas y cada una de las personas que pasaron por tu cama, hasta puedes dar detalles de cómo os conocisteis. A partir de los cuarenta tendrás que preguntarle su nombre a más de uno como tengas el infortunio de encontrártelos por la calle y tener que presentarlo. No siempre es tan divertido volver a verse.

Desde que se que eliminamos las combinaciones erróneas me siento más poderosa. Será el tacto de mi piel la que haga que el que me acaricie me recuerde entre las yemas de sus dedos. Ya me encargaré yo de que no se olvide de mi boca. Hacerlo todo a medias será mejor que hacerlo todo a la vez.

No podré aguantarme las ganas de cogértela entre las manos acariciándola en cada recoveco en toda su plenitud. No podrás evitar lamer un poco más aunque yo clame clemencia. Ya se encargará quien sea de que no dejemos de darle vueltas a cómo nos gustó, seguro, enredar las piernas.

Estoy en una semana de esas, de esas en las que mejor hablarme usando sujeto verbo y predicado. Estoy en una semana en la que espero que lo que vayas a decirme incluya la palabra deseo. Estoy en una semana en la que eliminé de mi disco duro los archivos finiquitados y dejé espacio suficiente para que me lo llenen con nuevos envites.

Los nuevos amantes tienen otras manos, otra boca, otra piel orada diferente, lamen con otra saliva e intentan ocupar el espacio que alguien dejó libre. Si todos funcionamos parecido quién no ha buscado la excusa perfecta para tener sexo por su sitio.