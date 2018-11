Damián Quintero: "La diferencia entre un oro y una plata está en la cabeza"

Madrid acoge este fin de semana por tercera vez un mundial de kárate. Damian Quintero es nuestro representante y favorito para hacerse con el triunfo en la modalidad de kata, algo que no es nada fácil sabiendo el nivel que hay, pero que a alguien como él casi se le pide.

"Tengo un poco la carne de gallina, pero es normal que te metan esa presión y que me exijan. Lo complicado es mantenerte muchos años en la élite y creo que lo estoy consiguiendo trabajando día a día", reconoció el que ha sido top 1 del ranking mundial entre 2015 y 2017 y ha conseguido un oro, una plata y dos bronces en los últimos mundiales que ha disputado.

Damian trabaja con psicólogo para canalizar todo lo que implica eventos de esta magnitud, sobre todo no este, sino el reto de Tokio 2020: "Me considero una persona fuerte mentalmente, pero Pablo del Río me está ayudando muchísimo, sobre todo, de cara a la gran cita que son los Juegos dentro de un año y medio".

Nuestro campeón nació en Argentina, pero muy pronto se vino a España, concretamente a Málaga y reconoce que es todo un orgullo poder disputar este campeonato en "casa": "Tengo apoyo que se convierte en motivación que sea en Madrid".

Ahora mismo está exclusivamente dedicándose a su carrera deportiva, pero Damián es licenciado en Ingeniería aeronáutica con tres años de experiencia en el sector, pero su cabeza ahora mismo está puesto en el kárate y en el WiZink Centre: "Soy de los que piensa que todo suma y a estas alturas que nos movemos cualquier cosilla marca la diferencia, sobre todo porque la diferencia entre un hora y una plata está en la cabeza porque todos son muy buenos, entonces es la cabeza la que decide el color de la medalla".