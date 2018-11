No adelantemos acontecimientos

Hoy se conocerá cuáles son los delitos que la Fiscalía considera que cometieron los líderes del procés. La Abogacía del Estado, de momento, ya ha retirado la rebelión. Sin embargo, ninguna de estas peticiones vincula a la Sala enjuiciadora ni tampoco a la propia Fiscalía. Y ello porque durante el transcurso del juicio oral se contrapondrán todos los argumentos, testimonios, pruebas y demás elementos que los magistrados tendrán en cuenta a la hora de condenar, en su caso, a los acusados. También la Fiscalía podrá modificar su criterio sobre la naturaleza y la gravedad de los hechos acontecidos el otoño pasado. En otras palabras: todavía no está nada decidido.

No obstante, mientras dure el juicio, la política y las políticas deben seguir desarrollándose. Y por eso no se entiende que el Govern de Catalunya inaugure una suerte de Gobierno en el exilio de una república que nunca se proclamó y que si lo fue, fue unilateralmente. La bipolaridad política del President Torra no contribuye en absoluto a sosegar los ánimos y encontrar el contexto oportuno para dialogar seriamente. Los fuegos de artificio y los bailes casan poco con la gravedad de la crisis institucional en que nos encontramos.