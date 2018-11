Ayúdame, Casado

No puedo repetirme porque, si me repito, me aburro yo y aburro todavía más a mis lectores. Este es el primer mandamiento que me impuse cuando empecé a escribir. Por eso le ruego a Pablo Casado que me ayude a cumplirlo. Él tiene la culpa de que me repita tanto últimamente, pero no lo puedo evitar. Que no le den lecciones de feminismo, dice. Un día antes, anuncia que, si gobierna, reimplantará la ley de supuestos del aborto de 1985. Un día después, declara que fueron las diputadas de la izquierda las que votaron contra el voto femenino. Y para rematar, advierte que las ideologías, así, en plural, que más han defendido a la mujer son las del PP. Y yo ya no sé si este hombre es solamente inculto, si tiene problemas con el lenguaje, si no se prepara las intervenciones y dice lo primero que se le pasa por la cabeza o si todo le da lo mismo. Me inclino por esta última hipótesis, porque no veo los beneficios que pueda depararle este discurso. Él es el primero que debería saber que, por desgracia, el feminismo no es una ideología unánime ni siquiera entre las mujeres, porque demasiadas militantes y dirigentes de su partido se han posicionado muchas veces en contra de las reivindicaciones feministas básicas, y hasta se han reído de ellas. Pero además me gustaría saber cuáles son las ideologías a las que se refiere. Porque las que se me ocurren, el capitalismo, el neoliberalismo, el catolicismo, integran precisamente el núcleo duro del patriarcado. Por eso, además de ayuda, le pido respeto. Las mujeres no somos otra bandera que pueda poner y quitar de su balcón.

Seguir leyendo