La medicina y el derecho

Dice el Catedrático de Derecho procesal Jordi Nieva que el Derecho es como la medicina. No se diagnostica apendicitis en función de lo bien o lo mal que te caiga el paciente. No se cree, añade el catedrático en la existencia de un delito por la afinidad (o no) ideológica con el reo.

Esto dice el profesor, pero será difícil que hoy veamos aplicar esta asepsia jurídica a las conclusiones provisionales de Fiscalía y Abogacía del Estado en el proceso a los líderes del otoño independentista catalán.

Fiscalía y abogacía, las dos acusaciones publicas... califican de forma distinta los hechos. La Fiscalía mantendrá el delito de rebelión y la Abogacía del Estado, que no tiene autonomía y depende directamente del Gobierno, lo califica de sedición que no implica violencia, modificando su posición porque hasta ahora se había adherido a las peticiones del ministerio público. A lo largo del día de hoy conoceremos los argumentos de ambas.

Son conclusiones provisionales, durante el juicio pueden mantener, elevar o reducir tanto la calificación de los delitos como la petición de condena.

Pero hoy hay tanta expectación por el calentamiento político previo. Los independentistas pidiendo un gesto al gobierno, Cs y PP acusando al gobierno de pagarles su apoyo en la moción de censura. Anoche el PP y Ciudadanos lo volvieron a decir. El gobierno soltando en declaraciones sucesivas que no veía el delito de rebelión, tal y como han sostenido varios juristas. ¿Es este, el de la Abogacía del Estado, el gesto que ERC venía reclamando al gobierno? La Abogacía es una actor menor en el proceso, lo relevante es la acusación de la Fiscalía, que no se ha modificado, y la justicia sigue su camino. ¿Compensa el gesto?