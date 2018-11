Villegas: "Sánchez ofrece impunidad a los golpistas a cambio de votos"

Ciudadanos cree que la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar por rebelión a los líderes independentistas procesados por el referéndum del 1 de octubre responde a la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de contar con los votos de los partidos independentistas catalanes en el Congreso. "Por desgracia no nos sorprende", confiesa su secretario general José Manuel Villegas en Hoy por hoy: "que la abogacía cambie de criterio en el último momento y se haya plegado a indicaciones directores de la ministra de Justicia no nos sorprende porque Sánchez lleva ya unos días actuando de abogado defensor de los golpistas"

"Todos sabemos que el gobierno necesita los votos de los golpistas y esa es la razón de estos movimientos" añade Villegas que va incluso más allá: "Sánchez ha prometido indultar a los golpistas. Tiene un pacto vergonzante que ni él mismo es capaz de nega"